YÜZYILIN Konut Projesi kapsamında Şırnak'ta kura çekimi yapıldı

YÜZYILIN Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için Şırnak'ta kura çekimi yapıldı.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda düzenlenen 'Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası' ile asil ve yedek listeler tespit edildi. Programa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve çok sayıda kişi katıldı.

12 BİN 358 TALEP BAŞVURUSU

Ömer Caniklioğlu, "Bugün burada Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 500 bin konut kampanyasının 2'nci aşaması olan hak sahibi belirleme kurası için bir arada bulunmaktayız. 'Bismillah' diyerek bugün kuramızı çekiliyoruz. Mart ayı içinde bütün şehirlerimizi kuraları tamamlanmış, 500 bin hak sahibi belirlenmiş olacaktır. Kampanyada, 12 bin 358 vatandaşımızın talebi olmuştur. Talep edilecek talep, inşa edilecek konuttan fazla olması hasebiyle bugün burada noter ve sizler huzurunda birazdan kurallar çekilecek. Burada 1492 hak sahibiniz belirlenerek konutlarında kavuşacaklardır. Hak sahibi vatandaşlarımıza şimdiden sağlık, huzur ve güven içinde mutlu bir şekilde oturacakları sıcak yuvalar inşa edeceğinizi müjdelemek isterim. Burada ismi çıkmayan vatandaşlarımızın üzülmesinler. Ev sahibi olamayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar TOKİ'nin projeleri devam edecektir. Yeni üreteceğimiz konutlar; yatay mimariye uygun, kaliteli, depremlere karşı güvenli, mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olacaktır. Ayrıca projeler çevre düzenlemeli, parklarıyla, camileriyle ihtiyaçları karşılayacak nitelikli olacaktır" dedi. Hasan Suver ise hak sahiplerini tebrik ederek, "İnşallah bugün, burada, bu konutlarda Şırnak'a düşen payını teslim etmek için hepimiz buradayız. Kura çekilişi yapacağız. Yapılacak olan bu çekilişte, kim nasibini almışsa hayırlı, uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,