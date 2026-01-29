Haberler

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Niğde'de inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Niğde'de inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 604 konutun hak sahibi, çekilen kurayla belirlendi.

Niğde'de Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 604 konutun hak sahibi, çekilen kurayla belirlendi.

Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Vali Nedim Akmeşe, törende yaptığı konuşmada, projeyle dar ve orta gelirli vatandaşların yüksek kira ile artan konut maliyetleri karşısında güvenli bir yuva sahibi olabilmelerinin amaçlandığını söyledi.

Vatandaşların uzun vadeli ve erişilebilir ödeme imkanlarının olduğunu belirten Akmeşe, altyapısı tamamlanmış, depreme dayanıklı ve sağlıklı konutlar yapılacağını ifade etti.

Akmeşe, projenin aile bütçesine ve sosyal hayata katkı sunduğunu dile getirdi.

Projenin kentin planlı gelişimini ve yaşam kalitesini artıran önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Akmeşe, "Kent genelinde yürütülen projelere 20 bin 953 vatandaşımız geçerli başvuruda bulunmuş, bugün gerçekleştirilecek kura çekimi neticesinde 2 bin 604 hemşehrimiz hak sahibi olarak belirlenecektir. Kura süreci noter huzurunda, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Hak sahibi olarak belirlenecek vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürü Halil Erdoğan da yapılacak konutların hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Her ilimizde aynı heyecanı, aynı coşkuyu görüyoruz. Bugün 2 bin 604 vatandaşımızın kura çekimini gerçekleştireceğiz. Niğde ve ilçelerinde 20 bini aşkın vatandaşımızın bu projeye başvurması, milletimizin devlete ve TOKİ'ye olan güvenini gösteriyor." diye konuştu.

TOKİ İstanbul Planlama ve Projeler Dairesi Başkanı Serhat Günkan ise törenin hayırlı olmasını temenni ederek, konut çalışmalarının süreceğini vurguladı.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kura töreninin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından çekilen kuralarla hak sahipleri belirlendi.

Törene, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AK Parti İl Başkanı Hacı Mehmet Eren, MHP İl Başkanı Aytekin Tükenmez, vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı

Komşuda halk diken üstünde! Gelen son açıklama büyük panik yarattı
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suyun fiyatına bakın
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor

Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suyun fiyatına bakın
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı