Yüzyılın Konut Projesi Detayları Açıklanıyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin detaylar, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi' olarak lanse edilen yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Kampanyanın adı 'Yüzyılın Konut Projesi', sloganı ise 'Ev Sahibi Türkiye' olarak belirlendi. Kampanya kapsamında TOKİ, 81 ilde 500 bin güvenli ve sağlam yuva inşa edecek. Dar gelirli vatandaşlar ise uygun fiyatlı, uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların güvenli ve sağlam kiralık konutlara erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük gün bugün. 500 bin yeni yuva için 'Yüzyılın Konut Projesi'ni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle milletimizle paylaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Başakşehir'de düzenlenecek, 'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni'nde projenin detaylarını açıklayacak. Tören, 2022 yılında başlatılan 'İlk Evim Projesi' kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı törene 81 ilin milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri davet edildi. Törende, 'İlk Evim Projesi' kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntıları açıklayacak.

