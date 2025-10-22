Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'ni Tanıtacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma günü düzenlenecek 'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni'nde yeni sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi hayata geçiriyor. 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği kampanyanın adı 'Yüzyılın Konut Projesi' olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de 24 Ekim'de düzenlenecek 'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni'nde projenin detaylarını açıklayacak. Tören, 2022 yılında başlatılan 'İlk Evim Projesi' kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı törene, 81 ilin milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri davet edildi. Törende 'İlk Evim Projesi' kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende, Erdoğan inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntıları açıklayacak.

VATANDAŞLAR UYGUN KOŞULLARLA EV SAHİBİ OLACAK

'Yüzyılın Konut Projesi' ile bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak. Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.

