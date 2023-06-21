'Yüzüncü Yıl Operasyonu'nda uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı baskın

KONYA - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik 'Yüzüncü Yıl Operasyonu' gerçekleştirildi. Konya narkotik ekipleri tarafından 15 adrese eş zamanlı düzenlenen baskında satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu süren ve sokak satıcılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Konya'da 30 ekip, 190 personelin katılımı ile Şemsi Tebrizi Mahallesinde sokak satıcılarına yönelik 15 adres eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, koç başı ile kapıları kırılarak girilen evler didik didik arandı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde 31 adet uyuşturucu hap maddesi, 5 parça halinde paketlenmiş 23 gram sentetik kannabioid maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan, 3 şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak' suçundan, 1 şüpheli ise kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı.