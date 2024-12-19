Yüzüğü Parmağına Sıkışan Kadının Yardımına İtfaiye Erişti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, parmağına sıkışan yüzük nedeniyle hastaneye başvuran bir kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Yüzük, kesilerek çıkartıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Cemalapaşa Mahallesi'nde yaşayan Fatma C, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca hastaneye başvurdu.
Hastaneye yönlendirilen itfaiye ekibi, yüzüğü keserek çıkardı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel