Samsun'da üniversite öğrencisi derede yüzerken suda batarak kaybolma anı kameraya yansırken, sudan çıkartılan ve 2 kez kalbi duran genci kurtarmak için sağlık personeli seferber olup ter döktü. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

Yüzmek için girdiği derede gencin boğulma anı kamerada

Derede can pazarı: Üniversite öğrencisinin duran kalbi için sağlık personeli seferber oldu

SAMSUN - Samsun'da üniversite öğrencisi derede yüzerken suda batarak kaybolma anı kameraya yansırken,, sudan çıkartılan ve 2 kez kalbi duran genci kurtarmak için sağlık personeli seferber olup ter döktü. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda Mühendisliği son sınıf öğrencisi Erdeniz Yılmaz babası ve 2 kuzeni ile birlikte kendi bahçelerinin içinden geçen Yılanlı Dere'ye giderek serinlemek için dereye girdiler. Derede yüzerken Erdeniz Yılmaz suda biran batarak kayboldu. Bu sırada gencin suda batıp çırpınıp kaybolma anı ise cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Gencin kaybolduğunu gören kuzeni yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar da yardıma koştular. Olay yerine Jandarma, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından suyun içinden baygın halde çıkartılan Erdeniz Yılmaz'ın duran kalbini çalıştırmak için sağlık ekipleri seferber oldu. Yaklaşık bir saat kalp masajı yapan sağlık ekipleri gencin duran kalbini iki kez çalıştırmayı başardı. Erdeniz Yılmaz'a müdahale sırasında olay yerinde bulunan yakınları gözyaşı döktü. Kalbi çalıştırılınca ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan üniversiteli genç yoğun bakım serviste tedavi altına alındı. Erdeniz Yılmaz hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine giden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, vatandaşların riskli bölgelerde yüzmek için suya girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.