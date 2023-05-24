Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

YÜZME HAVUZUNA DÜŞEN İNEK, FORKLİFT YARDIMIYLA KURTARILDI

Güncel Haberler

SİİRT'in Pervari ilçesinde yüzme havuzuna düşen inek, forklift yardımıyla kurtarıldı.

SİİRT'in Pervari ilçesinde yüzme havuzuna düşen inek, forklift yardımıyla kurtarıldı.

Olay, dün Pervari ilçesi Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Nesim Bilen'e ait inek, Ali Üldes'e ait evin bahçesindeki yüzme havuzuna düştü. Hayvan sahibi ve çevredekiler, ineği bulunduğu yerden çıkarmak için seferber oldu. Denemeler başarısız olunca, ilçedeki bir inşaat firmasından destek istendi. Vücuduna halat bağlanan inek, forklift yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmayla havuzdan çıkarıldı. (DHA)

Aydın Seçim Sonuçları
Aydın Yerel Seçim Sonuçları 2019
Aydın Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title