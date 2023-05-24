YÜZME HAVUZUNA DÜŞEN İNEK, FORKLİFT YARDIMIYLA KURTARILDI

SİİRT'in Pervari ilçesinde yüzme havuzuna düşen inek, forklift yardımıyla kurtarıldı.

Olay, dün Pervari ilçesi Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Nesim Bilen'e ait inek, Ali Üldes'e ait evin bahçesindeki yüzme havuzuna düştü. Hayvan sahibi ve çevredekiler, ineği bulunduğu yerden çıkarmak için seferber oldu. Denemeler başarısız olunca, ilçedeki bir inşaat firmasından destek istendi. Vücuduna halat bağlanan inek, forklift yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmayla havuzdan çıkarıldı. (DHA)