Yüzme bilmeyen Resul, fotoğraf çekilirken akıntıya kapılmış (2) CANSIZ BEDENİ BULUNDUOrdu'nun Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde denizde fotoğraf çektirdiği sırada sert dalganın çarpması sonucu suya düşen ve akıntıyla birlikte açığa sürüklenerek kaybolan Resul Akkaya'nın (23) cansız bedeni bulundu. CANSIZ BEDENİ BULUNDU Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde denizde fotoğraf çektirdiği sırada sert dalganın çarpması sonucu suya düşen ve akıntıyla birlikte açığa sürüklenerek kaybolan Resul Akkaya'nın (23) cansız bedeni bulundu. Boğulduğu alanın yaklaşık 100 metre uzağında kıyıya vuran Akkaya'nın cansız bedeni, ekipler tarafından karaya çıkartıldı. Akkaya'nın cenazesi, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Akkaya'nın cansız bedeni sudan çıkartıldığı sırada gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel Perşembe Ordu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yüzme bilmeyen Resul, fotoğraf çekilirken akıntıya kapılmış (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.