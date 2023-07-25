Yüzme antrenörü Gönül: Barajlar ve kanallar yüzme için yapılmamış, girilmemeli

SON 2 ayda 6 boğulma vakasının yaşandığı Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli yüzme antrenörü ve cankurtaran Osman Gönül, boğulma vakalarının bilinmeyen sularda yüzme, stres ve panikten kaynaklandığını söyledi. Gönül, "Barajlar yüzmek için yapılmamış, kullanım amaçları farklıdır. Kanal suları ise yapıları çentik şeklinde olduğu için sulamayla beraber ister istemez seviyesel farkları oluyor. Buralara girilmemesi gerekiyor. Profesyonel bir yüzücü bile eğer sakinliğini koruyamazsa kendini kurtarmakta büyük zorluk çeker ve boğulma olayı gerçekleşebilir. Gençler arasında da ne yazık ki aşırı bir özgüven, iddialaşma var" dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, son 2 ay içerisinde 6 kişi, serinlemek için girdikleri sularda boğuldu. Boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla jandarma ekipleri girilmesi yasak sularda kontrollerini sürdürürken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle bul yıl 30 bin kişiye yüzmeyi öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.