Yüzlerce yıllık el yazması kitabı satmaya çalışırken yakalandı - Haberler

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Yüzlerce yıllık el yazması kitabı satmaya çalışırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yüzlerce yıllık el yazması kitabı satmaya çalışırken yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, tarihi eser niteliğindeki el yazması kitabı satmaya çalışan şahsı düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, tarihi eser niteliğindeki el yazması kitabı satmaya çalışan şahsı düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesinde İ.G. adlı bir şahsın elinde bulundurduğu yüzlerce yıllık el yazması kitabı satmaya çalıştığı ihbarını alan jandarma ekipleri, şüphelinin adresine operasyon gerçekleştirdi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yüzlerce yıllık el yazması kitap ele geçirildi. Tarihi eser niteliğindeki kitap müzeye teslim edilirken, İ.G. gözaltına alındı. Zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Furkan Bolat/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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