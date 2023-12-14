Kars'ta yüzlerce yeşilbaş yaban ördeği Kars Çayı'nda yiyecek ararken görüntülendi. Kuruyan Kuyucuk Gölü'nden sonra yüzlerce su kuşu ve yeşilbaş ördeğin yuvası olan Kars Çayı bu günlerde yüzlerce yeşilbaş ördeği ağırlıyor.

Yüzlerce yaban ördeği Kars Çayı'nda görüntülendi

KARS - Kars'ta yüzlerce yeşilbaş yaban ördeği Kars Çayı'nda yiyecek ararken görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli kuş barınma alanlarından biri olan Kuyucuk Gölü'nün tamamen kurumasıyla birlikte su kuşları da Kars Çayı'nı mesken tuttu.

Kuruyan Kuyucuk Gölü'nden sonra yüzlerce su kuşu ve yeşilbaş ördeğin yuvası olan Kars Çayı bu günlerde yüzlerce yeşilbaş ördeği ağırlıyor. Paşaçayırı Mahallesi'den geçen Kars Çayı'na gelen yaban ördekleri burada rahatsız edilmeden yiyecek arıyor, suyunun üzerinin tamamına yakını dolduran ördekler kameralara yansıdı.

Yüzlerce yaban ördeğinin bir arada olduğunu ifade eden vatandalar, "Bu yıl yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ancak şehir merkezinde hava sıcaklığı gece eksi 10 dereceye kadar düşmekte, gündüz de artı 8 derecede seyretmekte, yaban hayatı da Kars Çayı'nın ıslahıyla birlikte, yaban hayatı da burayı yerleşim alanı haline getirdi. Kars Çayı üzerinde yüzlerce yaban ördeği, yeşilbaş ördekler çok görülmekte. Yaban kazlarıyla birlikte Kars Çayı'nı mesken tuttular" dedi.

Öte yandan insanlardan uzak bölgede Kars Çayı'nda yiyecek arayan yaban ördekleri anbe an kaydedildi. Yüzlerce ördeğin su üzerinde yüzmesi ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.