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Yüzlerce STK yeni yılın ilk gününde Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde buluşuyor

Yüzlerce STK yeni yılın ilk gününde Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde buluşuyor
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Filistin'deki katliama "dur" demek için İstanbulluları, yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme çağırdı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Filistin'deki katliama "dur" demek için İstanbulluları, yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme çağırdı.

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla yarın Galata Köprüsü'nde eylem düzenlenecek. Katılımcılar, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için çağrıda bulunacak.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, program öncesi Galata Köprüsü'nde basın açıklaması yaptı.

Burada yarın büyük bir eyleme şahitlik edeceklerini ifade eden Beşinci, birçok STK'nin desteklediği eylemde yüz binlerce insanın bir araya gelerek Filistin'in sesi olacağını söyledi.

Vatandaşları eyleme destek vermeye davet eden Beşinci, "Ülkemizin dışında da bu çağrıyı duyan birçok meydandan ses gelecek. Hatta 'Bizler de bu eylemi yapmak istiyoruz.' diyen birçok kuruluş devreye girmiş vaziyette. Yarın, Ayasofya'da, Sultanahmet'te, Yeni Cami'de, Fatih Camisi'nde şehitlerimize rahmet okunacak, dualar edilecek. Sonrasında kortejler eşliğinde 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşulacak. Konuşmaların dışında çok güzel ezgi ve marşlar da olacak." dedi.

Alana ulaşım için Yenikapı'da ring araçları bulunacağını, bunun yanı sıra Marmaray, metro, tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kullanılabileceğini belirten Beşinci, detaylı bilgilerin "insanlık ittifakı" internet sitesinde yer aldığını bildirdi.

Eylem için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını bildiren Beşinci, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu eylemle beraber dünyanın en güçlü mesajını yılın ilk sabahında Türkiye'den vermiş olacağız. Mazlumun, mağdurun sesi olacağız. Artık vicdan sahibi, merhamet sahibi bütün vatandaşlarımızı o, bu, şu demeden, sadece insan olmanın gereği olarak 'Tarihin akışında siz neden bir şey yapmadınız ki?' sorusunun cevabı olarak herkesi buraya bekliyoruz. Bütün farklılıklarımızla, hep beraber burada olalım. Evlatlarımızı, komşularımızı, bütün vatandaşlarımızı alıp buraya gelelim. Türkiye'yi ayağa kaldıralım, dünyayı ayağa kaldıralım. Bu soykırıma hep beraber en güçlü tepkiyi bizler gösterelim istiyoruz."

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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