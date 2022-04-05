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Yüzlerce kayıp eşya sahiplerini bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Serkan Şansever - Güncel
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Yüzlerce kayıp eşya sahiplerini bekliyor Çorum'un Sungurlu ilçesinde kaybolan yüzlerce eşya, sahibini bekliyor.

Yüzlerce kayıp eşya sahiplerini bekliyor

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde kaybolan yüzlerce eşya, sahibini bekliyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar tarafından ya da zabıta ekipleri tarafından bulunan eşyalar sahiplerine teslim edilmek üzere Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde bekletiliyor. Araba, para kasası, ev ve iş yeri anahtarlarının yanı sıra, kimlik, cüzdan, cep telefonu, kol saati, yüzük ve küpe gibi yüzlerce eşya sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altında tutuluyor. Ekipler tarafından eşyaların sahiplerine teslim edilebilmesi için kent merkezinden bulunan hoparlörler aracılığı ile anons yapılıyor. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen eşyalar sahipleri tarafından alınmıyor.

"Sahiplerini bekliyoruz"

Vatandaşların buldukları kayıp eşyaları zabıta müdürlüğüne teslim ettiklerini belirten Zabıta Müdürü Kemal Karaman, "İlçemizde vatandaşlarımız tarafından unutulan ya da düşürülen eşyaları duyarlı vatandaşlarımız bizlere gelerek teslim ediyorlar. Şu anda elimizde çok sayıda nüfus cüzdanı, anahtar, gözlük, cep telefonları, cüzdan ve çantalar mevcut. Biz bunları muhafaza altına aldık, sahiplerini bekliyoruz. Elimizdeki nüfus cüzdanlarını belli bir süre ile saklıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen olmazsa Nüfus Müdürlüğüne teslim ediyoruz" dedi.

Yüzlerce kayıp eşya sahiplerini bekliyor

Yüzlerce kayıp eşya sahiplerini bekliyor

Yüzlerce kayıp eşya sahiplerini bekliyor

Yüzlerce kayıp eşya sahiplerini bekliyor

Yüzlerce kayıp eşya sahiplerini bekliyor

Yüzlerce kayıp eşya sahiplerini bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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