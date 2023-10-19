- Yüzlerce Filistinliye mezar olan Al Ahli Hastanesi katliamın izlerini taşıyor Gazze şehrinde çok sayıda Filistinlinin sığınağı haline gelen ve İsrail'in saldırısıyla birlikte en az 500 kişiye mezar olan Al Ahli Hastanesi görüntülendi.

- Yüzlerce Filistinliye mezar olan Al Ahli Hastanesi katliamın izlerini taşıyor

GAZZE - Gazze şehrinde çok sayıda Filistinlinin sığınağı haline gelen ve İsrail'in saldırısıyla birlikte en az 500 kişiye mezar olan Al Ahli Hastanesi görüntülendi.

İsrail'in Gazze şehrinin merkezinde bulunan Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne dün akşam gerçekleştirdiği saldırı sonucu en az 500 sivil hayatını kaybetti. Saldırının yol açtığı yıkımın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Duvarlarında katliamın izlerini taşıyan hastanenin saldırı sonucu kullanılamaz hale geldiği, önündeki araçların ise hurdaya döndüğü görüldü.

"Hala hayatta olduğuma inanamıyorum"

Saldırının görgü tanıklarından Muatasem, " İsrail'in saldırı sonucu ailemden ölü ve yaralılar olduğunu gördüm. Manzara çok kötüydü ve hala hayatta olduğuma inanamıyorum. Saldırı çok şiddetiydi. Hastaların ve yerinden edilenlerin bulunduğu bu hastane hedef alındı. İsrail uçakları burayı neden hedef aldı?" ifadelerini kullandı.

"Ceset parçaları etrafa saçıldı, katliam yaşandı"

Saldırıdan kurtulan Ahmed El Benna ise, "Al Ahli Hastanesi'ne Gazze'de güvenli bir yer olarak görüldüğü için geldik. Gazze şehrinin Al-Shuja'iyya mahallesi, Al-Tuffah mahallesi ve Al-Zeitoun Mahallesi gibi farklı mahallelerinden binlerce kişi buraya gelmişti. Savaş uçaklarının vurmasıyla ceset parçaları etrafa saçıldı, katliam yaşandı" dedi. El Benna, hastanede ve sivillerin olduğu hiçbir yerde Hamas mensuplarının bulunmadığını belirterek İsrail'in yalnızca Hamas'a ait noktaları hedef aldığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

1882 yılında inşa edilen Al Ahli Hastanesi, Gazze'nin en eski hastanesi olarak biliniyor.