Yüzlerce Faslı İsrail'in Mescid-i Aksa baskınını protesto etti

Fas'ın çeşitli kentlerinde yüzlerce kişi, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınlarına tepki amacıyla gösteri düzenledi.

Gösteri çağrısı, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından "İsrail'le Normalleşmeye Karşı Filistin'i Destekleme Fas Cephesi ve Fas Ümmet Meselelerine Destek Cephesi"nden geldi.

Başkent Rabat'taki Meclis binası önünde, Kazablanka, Ucda ve Tarudant kentlerinde bir araya gelen Faslılar, İsrail'in saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını kınayan sloganlar attı.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, 6 Nisan Perşembe günü Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan'da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, 7 Nisan'da gecenin ilk saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.