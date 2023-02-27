Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin saldırısına uğrayan Huvvara beldesi 'hayalet kasabaya' döndü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Huvvara beldesi, yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin kitlesel saldırısına uğradıktan sonra yanık izleriyle kaplı evler, kırık camlar, araç ve insan trafiğin azaldığı, İsrail askerlerinin devriye gezdiği görüntüsüyle "hayalet kasabayı" andırıyor.

Batı Şeria'nın Nablus kenti çevresinde onlarca Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu bölgedeki Yahudi yerleşimciler, çevrede yaşayan Filistinlilere saldırılarıyla sık sık gündeme geliyor.

Nablus yakınındaki geçiş noktası Huvvara beldesi son dönemde fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırdığı onlarca olaya sahne oldu. Huvvara'da pazar günü bir araca düzenlenen silahlı saldırıda iki Yahudi yerleşimci öldürüldü. Olayın ardından İsrail ordusu, 120 bin nüfuslu Filistin kenti Nablus'a giriş çıkışları kapattı.

Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, İsrail ordusunun gözetiminde pazar akşam saatlerinde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırılarına girişti. Yerleşimciler, beldede onlarca evi ve arabayı kundakladı, Filistinlilere saldırdı, evlerini taşladı.

İsrail ordusu, Yahudi yerleşimcileri gece saatlerinde alandan uzaklaştırabildi. Huvvara yakınlarındaki Zatara köyünde beş çocuk babası bir Filistinli, gerçek mermiyle karnından yaralandıktan sonra hayatını kaybetti.

İki yönlü yoğun araç trafiği, sağlı-sollu dükkanların bulunduğu Huvvara beldesi, yanık izleriyle kararmış evler, kundaklanan arabalar, etrafta cam kırıklarıyla "hayalet kasabayı" andırıyor.

Yahudi yerleşimcilerin yaktığı arabaların toplandığı hurda alanında ikili vaziyette üst üste dizili boyaları çıkmış onlarca araba iskeleti, saldırının büyüklüğünü ortaya koyuyor.

İsrail ordusu beldeye giriş çıkışları kontrol altında tutuyor. Buna karşın Yahudi yerleşimciler, araçlarıyla Huvvara beldesindeki ana caddeye gelerek Filistinlilere sözlü sataşmada bulunmaya devam ediyor. İsrail askerleri Filistinlileri çevreden tehditlerle uzaklaştırıyor.

İsrail askerinden yardım istedi, silahla tehdit edildi

Filistinli Ammar Duveydi'nin 7'si çocuk 15 kişinin bir arada yaşadığı evi Huvvara'daki ana caddenin yaklaşık 100 metre aşağısında bulunuyor. Duveydi'nin evi ve yanındaki ek binanın kararmış duvarları geceki kundaklamanın izlerini taşıyor.

AA muhabirine konuşan Duveydi, akşam saatlerinde önce 25 kadar Yahudi yerleşimcinin evlerine saldırdığını söyledi. Ev halkının direnerek saldırganları uzaklaştırdığını belirten Filistinli, ancak çok geçmeden bu kez yüzlerce kişilik bir yerleşimci grubun buraya geldiğini aktardı. Duveydi, "Eve saldırdılar. Taş attılar. Yandaki salonu, iki arabamızı, kapının önündeki mobilyaları kundakladılar." diye konuştu.

Yahudi yerleşimcilerin çocukların da bulunduğu bölüme saldırmaya başladığını anlatan Duveydi, bu sırada onları uzaklaştırmak için dışarı çıktıklarında yaklaşık 25-30 kişilik grubun taş ve sopalarla kendilerine saldırdığını söyledi.

Sargılı koluna işaret eden Duveydi, İsrail ordusunun itfaiye, sivil savunma, sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasına engel olduğunu, ambulansın ancak 3 saat sonra geldiğini belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin ilk defa beldelerinin içlerine kadar girdiklerine dikkati çeken Duveydi, saldırganların evdeki elektrik malzemelerini ve diğer değerli malzemeleri çaldığını dile getirdi.

Duveydi, bazı yerleşimcilerin silahlı olduğunu, 18-40 yaşlarındaki saldırganlardan bazılarının kundaklama konusunda profesyonel davrandığına dikkati çekti.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısından çocukların dehşete kapıldığını aktaran Duveydi, "Çocuklar evde ders çalışır, bilgisayarla oynarken bir anda camlar kırıldı ve eve saldırmaya başladılar. Kundaklama, bağrışmalar... Ne hissedebilirler? Hepsi dehşet içinde." ifadesini kullandı.

İsrail askerlerinin Yahudi yerleşimcileri koruduğunu kaydeden Filistinli, "Ben saldırılar ilk başladığında bir askere gidip evimin saldırıya uğradığını söyledim. Asker bana 'evine dön' dedi. 'Yerleşimciler saldırıyor' dediğimdeyse asker ateş etmekle tehdit etti. Komşularımız yardıma gelmek istedi, askerler onları da engelledi." diye konuştu.

Nablus'un güneyinde 295 ayrı saldırı düzenlendi

Duveydi'nin evinin yaklaşık 100 metre yukarısındaki Ruveydi ailesinin evi de yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Evin önündeki yanmış hurda araba, kırık camlar, taşlar, saldırının izlerini gözler önüne seriyor.

Dört çocuk annesi Mervat Ruveydi, yerleşimcilerin İsrail ordusunun gözetiminde akşam saatlerinde evine saldırdığı anları şöyle anlattı:

"Akşam yemeğine hazırlanıyorduk. Çocuklarım bana yerleşimcilerin beldeye geldiğini söyledi. Annemler, yola yakın yaşıyorlar; yerleşimciler hep oraya saldırırdı. Onları aradım ve 'Sakın çıkmayın, geldiler' diye uyardım. Ama sonra bir baktım ki yerleşimciler dört bir yanda. Taş atıyorlar, arabaları kundaklıyorlar. Korkunçtu."

Çocuklarıyla dehşet içinde evde beklediklerini söyleyen Ruveydi, büyük korku yaşadıklarını ancak "ne yaparlarsa yapsınlar topraklarını terk etmeyeceklerini" vurguladı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, sadece Huvvara değil Nablus'un güneyindeki tüm Filistin beldelerinin yerleşimcilerin saldırısına uğradığını dile getirdi.

Nablus'un güneyindeki bölgelerde Filistinlilere, araçlarına ve mülklerine toplam 295 saldırı olduğunu aktaran Daglas, saldırılar sırasında Yahudi yerleşimciler ile İsrail ordusunun birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Yahudi yerleşimcilerinin Filistinlilere ait su depolarını yıktığına, çiftçilerin koyunlarını çaldığına işaret eden Daglas, "Nablus çevresinde 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi, 41 tane de derme çatma kaçak yerleşim yeri bulunuyor. Bölgedeki fanatik Yahudi yerleşimciler, sürekli Filistinlileri hedef alıyor." dedi.

İsrail polisi, Huvvara'daki olaylara ilişkin 8 İsraillinin gözaltına alındığını ve 6'sının ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını duyurdu.