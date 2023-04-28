Yüzlerce Bufalo Çin'deki Jialing Nehri'ni Aştı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Nanchong şehrinin Peng'an ilçesinde yüzlerce bufalo, Cumartesi günü Jialing Nehri'ni aştı. Bufalolar, nehrin ötesindeki adaya geçip orada otlamak için sabah saatlerinde yarıştı.

Bu göç, 2023 Jialing Nehri Sığır Otlatma Sezonu kapsamındaki yerel etkinliklerin başlangıcı anlamına geliyor.

Her yılın Nisan ayından Ekim ayına kadar yüzlerce bufalo, her sabah yüzerek ve yiyecek arayarak nehrin Peng'an bölümüne doğru hareket ediyor.

Bufalolar sadece güneş battığında geri dönüyor.

İster sabah, ister gün batımında, nehir suyu ve devasa bufalo sürüsü, çarpıcı görüntüler oluşturuyor. Yerel bir doğal ekolojik harika olan bu olay, "Nehri Geçen Yüz Bufalo" şeklinde adlandırılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.(XHTV)