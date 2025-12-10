Yüzer GES'lerde su yüzeylerinin kullanılması ve kiralanmasına ilişkin esaslar belirlendi

YÜZER Güneş Enerji Santralleri kurulmasında 'Su Yüzeyi Kullanımına ve Kiralanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik; tüzel kişi tarafından baraj gölleri, suni göller, kanal yüzey alanlarında, yüzer güneş enerji santralleri (GES) başvurularının alınması ve değerlendirilmesini, fizibilite ve projelendirme esaslarını, kiralama usul ve esaslarını, tesislerin işletilmesi, bakımı ve tasfiyesiyle ilgili hususları kapsıyor. Buna göre; belediyeler veya bağlı kuruluşları, sınırları içerisinde yer alan kanal yüzey alanlarında, baraj gölleri ve suni göllerde yüzer GES tesisi kurabilecek. Kurulum için hazırlanan başvuru dosyası, DSİ'ye sunulacak.

SULAMA TESİSLERİNE ÖNCELİK VERİLECEK

Yönetmelik kapsamında baraj gölleri, suni göller ve kanal yüzeylerinde, aynı rezervuar veya aynı saha için yapılacak olan yüzer GES başvurularında, öncelik sulama tesislerinin enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulacak yüzer GES tesislerine verilecek. Ardından ana kaynağı hidrolik olan enerji üretim tesislerine dayalı yardımcı kaynak enerji üretim tesisi olarak kurulacak yüzer GES tesisleri, yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) kapsamında kurulacak yüzer GES tesisleri, belediyeler veya bağlı kuruluşları tarafından belediye sınırları içerisinde kurulacak yüzer GES tesisleri gelecek.

KİRALAMA SÜRECİ

Yüzer GES kurulumu için DSİ ile sulama birlikleri arasında, protokol ve kiralama sözleşmesi imzalanacak. Tüzel kişi tarafından da taahhütname imzalanarak, DSİ'ye sunulacak. Kiralanan alana ait ilk bedel, sözleşme imza tarihinden itibaren 5 iş günü içinde DSİ'ye peşin ödenecek. YEKA veya ana kaynağı hidrolik olan yardımcı kaynak enerji üretim tesisi kapsamında inşa edilen yüzer GES tesislerinde kiralama sözleşmesi, lisans süresi sonuna kadar geçerli olacak. Belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca inşa edilen tesislerde, kiralama sözleşmesi en fazla 10 yıllığına imzalanacak, DSİ'nin onayıyla iki defayı geçmemek üzere, sözleşmede 10'ar yıllık süre uzatımları yapılabilecek. Tüzel kişi, kiralama sözleşmesinin bitimine en geç 6 ay kala kiralama sözleşmesinin yenilenmesini talep edebilecek. Yüzer GES tesisinin, çevreye, su kalitesine ve ekosisteme olumsuz etkisinin ilgili kurum ve kuruluşlarca tespit edilmesi halinde, tüzel kişinin gerekli tüm tedbirleri alacak. Gerekli görülen hallerde DSİ tarafından oluşturulan komisyon ve tüzel kişi temsilcisinin katılımıyla, denetim ve muayene de gerçekleştirilebilecek.