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Yüzen adalar kar ile ayrı güzel

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yüzen adalar kar ile ayrı güzel

Kar yağışıyla beyaza bürünen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Çat barajında ki yüzen adalar görenleri hayran bırakıyor.

ÇELİKHAN, ADIYAMAN (İHA) - Kar yağışıyla beyaza bürünen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Çat barajında ki yüzen adalar görenleri hayran bırakıyor.

Geçtiğimiz aylarda kar yağışı ve soğuk havanın ardından tamamen buz tutan Çat Barajı'nda yüzen adalar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Adıyaman Malatya karayolu üzerinde bulunan yüzen adaları kar altında gören vatandaşlar bu eşsiz güzelliği fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Beyaza bürünen yüzen adalar eşsiz güzelliği izleyenlerin büyük beğenisini alıyor.

Yaklaşık 14 kilometrelik bir alanı kaplayan Çat Barajı'nda bulunan ve tabiat varlığı olarak tescilli olan irili ufaklı onlarca yüzen ada kar beyaza büründü.

(Ahmet Arslantaş/İHA)

Yüzen adalar kar ile ayrı güzel

Yüzen adalar kar ile ayrı güzel

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çelikhan, Adıyaman, kar, Güncel, Haberler

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