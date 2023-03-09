Yüzde 94'ten yüzde 30'a

İstanbul'da beklene yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle kuraklıkla birlikte barajların doluluk oranları da gözle görülür şekilde düştü. Büyükçekmece Baraj Gölü'nün doluluk oranı bugün yüzde 30.94 olarak ölçüldü. İSKİ'nin resmi sitesinde paylaştığı verilere göre Büyükçekmece Gölü'nün geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 94.45 olarak ölçülmüştü. Geçen yıla kıyaslı baraj gölünde yüzde 64'lük bir düşüş oldu. Bir kısmı tamamen kuruyan gölde, su gözle görülecek şekilde çekildi. Suyun çekilmesiyle gölün bazı noktalarında adacıklar oluştuğu görüldü. Göl çekildikçe içine atılan plastik su şişelere, otomobil lastiği, ayakkabı, koltuk ve tekne parçaları görünmeye başladı. Gölde düşen su seviyesinin ardından, zamanla su altında kalan yapılarda ortaya çıktı. Gölün çekilen bir kısmında ise kazı yapıldığı görüldü. Mermi kovanlarının da gölün çekilen kenarlarında görülmesi dikkat çekti. Baraj gölünde suların çekilmesinin ardından araç girişleri de yapılıyor. Baraj gölüne balık tutmaya gelenler ise su seviyesinin hızla düşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

"İNŞALLAH YAĞIŞ OLURDA GÖLÜMÜZ DOLAR BİZDE RAHATLARIZ"

"YAĞMUR YAĞMAZSA EN AZ 5 METRE DAHA SULAR ÇEKİLİR"

"HER HAFTA SUYUN AŞAĞI DOĞRU ÇEKİLDİĞİNİ GÖREBİLİYORUZ. GİTTİKÇE SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR"

Bu arada İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 35.42 seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde dolululuk seviyesi yüzde 83.48'di.