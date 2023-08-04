Yüzde 73 engelli kadına cinsel saldırı davasında, 'şüpheden yararlanan' sanığa beraat

İZMİR'de H.Ş. (30) hakkında, mental orta ruhsal bozukluğu nedeniyle yüzde 73 oranında engelli olan C.C.'ye (20) karşı 'Zincirleme nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 52,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İZMİR'de H.Ş. (30) hakkında, mental orta ruhsal bozukluğu nedeniyle yüzde 73 oranında engelli olan C.C.'ye (20) karşı 'Zincirleme nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 52,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, olayda mağdur yönünden birçok şüphe olduğuna kanaat getirip 'Şüpheden sanık yaralanır' ilkesi gereğince sanığın her iki suçtan da ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Olay, 16 Ekim 2022 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre H.Ş. otobüs durağında karşılaştığı C.C.'yi yaşadığı eve götürdü. Burada H.Ş. tarafından alıkonulan C.C., nitelikli cinsel saldırıya uğradı. Evden çıkan C.C., polise gidip, durumu anlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ege Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen raporda mağdurun beden veya ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda olduğuna dair rapor tanzim edildiği belirtildi. Heyet, sanık hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmışsa da sanığın savunmasının aksine soyut iddiayı destekler her türlü şüpheden uzak, somut bir delilin bulunmaması göz önünde bulundurularak 'şüpheden sanık yararlanır ilkesi' gereğince sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit görülmediğinden beraatine karar verdi. Sanığın ailesiyle birlikte yaşaması, C.C. ile birlikte dışarı çıkmaları, uyuşturucu tedavisi için hastaneye gittiklerinin hastane kayıtları ile sabit olması ve C.C.'nin sanığın evindeyken telefon kullanması sebebiyle heyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da sanığın beraatine karar verdi.