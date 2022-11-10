YÜZDE 69 ENGELLİ BIRAKAN DARPTA SANIKLARA 'İYİ HAL' İNDİRİMLİ 5 YIL 7 AY HAPİS

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde sokak ortasında Halil Hüseyin Kayalı'yı dövüp, yüzde 69 engelli kalmasına neden oldukları gerekçesiyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Ahmet Akis ile tutuksuz Hüseyin Baran Başaran'a 'iyi hal' indirimi ile 5 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Diğer tutuksuz sanık H.B.A. ise beraat etti.

Olay, 5 Şubat 2019'da Güvenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gitmek için işten çıkan Halil Hüseyin Kayalı, laf atma tartışmasında dövüldü. İki kişinin plastik boru ve tekme ile saldırdığı Kayalı, uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Darbeler nedeniyle konuşmakta ve yürümekte zorlanan Kayalı'ya yüzde 69 engelli raporu verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Hüseyin Baran Başaran, Ahmet Akis ile H.B.A. serbest bırakıldı.

Hüseyin Baran Başaran hakkında 'basit yaralama' suçundan Antalya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri ile sağlık raporunu dikkate alan mahkeme, 'görevsizlik' kararı vererek dosyayı Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Başaran'ın yanı sıra olaya karışan Ahmet Akis ile H.B.A. hakkında da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla dava açılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Süreçte sanıklardan Ahmet Akis, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 SANIĞA CEZA, DİĞERİNE BERAAT

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Hüseyin Baran Başaran ve H.B.A. katılmazken, Ahmet Akis tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşma salonunda şikayetçi Halil Hüseyin Kayalı ile taraf avukatları ise hazır bulundu. Sanık Akis, pişman olduğunu belirterek, Kayalı'yı öldürme gibi bir amacı ve kastı olmadığını savundu. Mahkeme heyeti, Ahmet Akis ve Hakan Baran Aydın'ı, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Mağdurun sanıkların kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla cezayı önce 6 yıl 9'ar aya indiren heyet, sanıkların geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezayı 5 yıl 7 ay 15'er güne indirdi. Sanık H.B.A. hakkında ise beraat kararı verildi.

'DAHA FAZLA CEZA ALMALARI İÇİN UĞRAŞACAĞIZ'

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Halil Hüseyin Kayalı, kendisini darbedip engelli bırakan sanıklara verilen cezayı çok az bulduğunu belirterek, Bu ceza, beklediğimin çok altında. Benim hayatım tam tersi değişmiş oldu. En basitinden bastona mahkum kaldım. Daha fazla ceza almaları için uğraşacağız. Elimizden geleni yapacağız. Yüzde 69 engelliyim. Bu durum benim için çok zor oldu. İşimi yapamıyorum. Güzel bir gelirim yok. Artık hayatım iyi gitmiyor dedi.

'İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ'

Avukat Mesut Oğuz ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan ve ömür boyu hapis cezası istenen sanıkların, 5 yıl 7 ay 15'er gün hapse çarptırıldığını ifade ederek, Sanıkların iyi hali ya da geçmiş durumu baz alınarak indirim yapılmışsa da GBT kayıtlarına baktığımızda çarşaf çarşaf haklarında dosyalar var. Sanıklar hakkında yapılan indirimler hukuka aykırıdır. Dosyayı istinafa taşıyarak, takipçisi olacağız diye konuştu.