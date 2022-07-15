Yuvasından cami avlusuna düşen yavru leylek tedaviye alındı

BURSA'da, yuvasından düşüp yaralanan yavru leylek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ndeki tedavisinin ardından, gerekli bakımlarının yapılması için Bursa Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Dereçavuş Mahallesi'ndeki caminin kubbesine yaptıkları yuvada anneleriyle yaşayan 4 yavru leylekten 1'i, avluya düştü. Yaralı leyleği görenler, durumu Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nden gelen ekip, şadırvanın içinde bitkin halde duran leyleği tedavi için merkeze götürdü. Veteriner hekimler, strese bağlı sıkıntı yaşadığı, vitamin ve besin eksikliği olduğu belirlenen leyleğe gerekli müdahaleyi yaptı. Bir süre daha tedavisi sürecek olan leylek, Bursa Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Özlem Kartal, herhangi bir kırığı olmayan leyleğin, gerekli bakım ve tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağını söyledi.