YUVALARI YIKILAN 2 YAVRU KARTAL KORUMAYA ALINDI - Haberler

TUNCELİ'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın üzerinde bulunan yuvadaki 2 yavru kartal, korumaya alındı. Günde 1 kilo kırmızı et tüketen yavrular, erişkinliğe ulaşınca doğaya salınacak.

Pülümür ilçesine bağlı Salkımözü köyünde üzerine kartalın yuva yaptığı 20 metre uzunluğundaki kavak ağacı, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Yuva yıkılınca anne kartal dönmedi. Sahipsiz kalan yavrular, vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi'ne teslim edildi. Koruma altına alınan kartal yavruları, ekipler tarafından kırımızı etle beslenmeye başlandı. Günde yaklaşık 1 kilo kırmızı et tüketen yavru kartallar, hayatta kalacak erişkinliğe ulaşınca doğaya bırakılacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel