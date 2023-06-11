Samsun'da araçtaki yuvadan düşen karga yavrusu 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Polis kazaya sebep olan karga yavrusunu yol kenarından alarak yaralı olup olmadığını kontrol edip daha sonra yakındaki parka götürüp ağacın dibine bıraktı.

Yuvadan düşen karga yavrusu zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı

SAMSUN Samsun'da araçtaki yuvadan düşen karga yavrusu 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçtan yola düşen karga yavrusuna çarpmamak için yavaşlayan otomobile çarpmamak için Mehmet Kösebay idaresindeki 55 AFJ 210 otomobil durunca bu araca arkadan gelen Mustafa Yiğit yönetimindeki 55 T 0013 taksi arkadan çarptı. Taksiye de arkadan gelen Osman Murat Üstün idaresindeki 55 LU 832 otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Gülşen Kösebay yaralandı. Yaralı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazaya sebep olan karga yavrusunu yol kenarından alarak yaralı olup olmadığını kontrol edip daha sonra yakındaki parka götürüp ağacın dibine bıraktı.