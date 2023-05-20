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Yuvadan düşen karga yavrusu itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu

Yuvadan düşen karga yavrusu itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu

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Yuvadan düşen karga yavrusu itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu Karabük'te ağaç tepesindeki yuvasından düşen kar yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yeniden yuvasına yerleştirirken, anne karga ise çalışmaları konduğu daldan izledi.

Yuvadan düşen karga yavrusu itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu

KARABÜK - Karabük'te ağaç tepesindeki yuvasından düşen kar yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yeniden yuvasına yerleştirirken, anne karga ise çalışmaları konduğu daldan izledi.

Bayır mahalle Menderes caddesi üzerinde bulunan ağacın tepesindeki yuvadan düşen karga yavrusunu gören mahalle muhtarı Mehmet Özen, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yuvadan düşen karga yavrusunu itfaiye eri merdiven yardımı ile çıktığı ağacın tepesinde bulunan yuvaya yerleştirdi. Bu sırada ise anne karga ise konduğu dal üzerinden yaşananları izledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karabük İtfaiye Güncel Haberler

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