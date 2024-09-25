Üye Girişi
Haberler

Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 30'a Düştü

Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 30'a Düştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 30 olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 53 olan doluluk oranı, yağışların azalması ve sıcak havaların etkisiyle hızla düştü.

KOCAELİ'nin su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 30 olarak ölçüldü. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda 15 milyon 370 bin metreküp su bulunuyor.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, yüzde 30 dolulukla 15 milyon 370 bin metreküp su bulunuyor. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda geçen yılın eylül ayında doluluk, yüzde 53 ile 27 milyon 30 bin metreküp olarak ölçülmüştü.

Yağışların azlığı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi nedeniyle baraj seviyesi hızla düşerken, Sapanca Gölü'nden haziran ayı itibarıyla başlayan su takviyesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan İSU Genel Müdürlüğü su seviyesinin hızla düşmesinin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Su kaynaklarımızı korumak için her damlanın değerini bilelim. Tasarrufla geleceğimizi güvence altına alalım" ifadelerine yer verdi.

İlin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj olan, toplam 22 milyon 590 bin kapasiteli Namazgah Barajı'nda ise su seviyesi bugün itibarıyla 12 milyon 50 bin metreküp suyla yüzde 53 olarak ölçüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Kocaeli Güncel Çevre Yaşam

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı
İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Sultangazi, Kemerburgaz, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Manavgat, Konyaaltı 25-26 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 25 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Eylül Bergama, Menemen, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 25 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Şehitkamil 25-26 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla CANLI izle! Adalet 25 Eylül Çarşamba Leyla 3. bölüm NOW TV Leyla SON bölüm izle! CANLI maç izle! (GALATASARAY PAOK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir? 26 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Boğa, İkizler, Kova burcu yorumu! 26 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi? Taş Kağıt Makas 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 25. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });