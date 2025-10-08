Haberler

Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 18'e Düşerken, Tarihi Köprü Ortaya Çıktı

Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 18'e Düşerken, Tarihi Köprü Ortaya Çıktı
Kocaeli'nin içme su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düştü. Barajı besleyen alanda su çekilmesi ve toprak çatlakları meydana geldi. Ayrıca suyun çekilmesiyle su altında kalan bir köprü yeniden gün yüzüne çıktı.

KOCAELİ'nin içme su ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düşerken, çekilme ile birlikte köprülerden biri yeniden gün yüzüne çıktı.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; yüzde 18 dolulukla 9 milyon 658 bin metreküp su bulunuyor. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda; geçen yıl bu aylarda yüzde 28 seviyesinde doluluk seyrederken, yağışların azlığı ve sıcak hava nedeniyle su seviyesindeki düşüş hızla sürüyor. Barajı besleyen Kirazdere kolundan gelen alanda su çekilmesinin diğer bölümlere göre daha fazla olduğu görüldü, toprakta da çatlaklar oluştu. Diğer yandan baraj inşası ile su altında kalan köprülerden biri, suyun çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.

