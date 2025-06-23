Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Düşüş Gösterdi

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Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Düşüş Gösterdi
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Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 63'e geriledi. Geçtiğimiz yıl bu aylarda yüzde 80 olarak ölçülen su seviyesi, havaların ısınması ve yağmur yağmaması nedeniyle tedirginlik yaratıyor. Baraj çevresi, hafta sonu piknik yapan vatandaşlarla dolup taştı.

Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 63'e düştü

KOCAELİ - Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 63'e geriledi. Geçtiğimiz yıl yine bu aylarda su seviyesi yüzde 80 olarak ölçülmüştü.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 63 olarak ölçüldü. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan bir diğer baraj Namazgah Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 49 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıllarda bu aylarda yapılan ölçümlerde Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 80'lere kadar çıkmıştı. Havaların ısınması ve yağmurun yağmaması sebebiyle düşük su seviyesi, tedirginliğe yol açıyor.X

Öte yandan, Sapanca Gölü'nden sonra bölgenin en büyük ikinci su kaynağı olarak bilinen Yuvacık Barajı, toplam 51 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip. Bu özelliğiyle bölgedeki su sıkıntılarını büyük ölçüde hafifletiyor.

Vatandaşlar doğanın keyfini çıkardı

Su seviyesindeki düşüşe rağmen Yuvacık Barajı çevresi, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte birçok kişi baraj çevresinde piknik yaptı, bazı vatandaşlar ise suyun çekildiği alanlarda balık tutmayı denedi.

Ailesiyle birlikte baraj çevresinde piknik yapan Emre İnan, "Bursa'dan ailemle birlikte piknik yapmak için geldik. Burayı çok beğendik ancak yer bulmakta zorlandık, çok kalabalık. İlk defa geliyoruz" dedi.

Suyun israf edilmemesi gerektiğine dikkat çeken İnan, "Bulaşık, çamaşır yıkarken suyu israf etmemeliyiz. Ayıca burada piknik yapan kişilerin etrafı temiz tutması önemli" diye konuştu.

Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi dron ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Güncel
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