Üye Girişi
Haberler

Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi %28'ye Düşerken Köprü Gün Yüzüne Çıktı

Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi %28'ye Düşerken Köprü Gün Yüzüne Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi, az yağış ve sıcak hava nedeniyle %28'e düştü. Sapanca Gölü'nden su takviyesine rağmen, barajda yaşanan su düşüşü sonucu sular altında kalan köprü gün yüzüne çıktı. İSU Genel Müdürü, su tasarrufuna ihtiyaç olduğunu vurguladı.

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 28'e düştü. Su takviyesine rağmen düşüş sürerken, barajın yapılması ile sular altında kalan köprülerden biri gün yüzüne çıktı.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümü karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, yüzde 28 doluluk ile 14 milyon 580 bin metreküp su kaldı. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajın su seviyesinde, yağışların azlığı ve sıcak hava nedeniyle hızlı düşüş yaşanıyor.

SAPANCA GÖLÜ'NDEN TAKVİYE

Sapanca Gölü'nden yapılan su takviyesine rağmen düşüş sürerken, azalan su seviyesiyle köyleri birbirine bağlayan, barajın yapılmasıyla sular altında kalan köprülerden biri ile su kemeri kalıntısı gün yüzüne çıktı. Suyun çekildiği alanlarda toprakta çatlaklar oluştuğu görülürken, köprünün olduğu kısımda da su seviyesinin azlığı dikkat çekti.

'YAĞIŞ OLURSA HERHANGİ BİR SIKINTI OLMAZ'

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Sapanca Gölü'nden su alımına devam edildiğini açıklayarak, "Barajdaki durum normal seviyede. Bu ay ya da önümüzdeki ay yağış olursa, içme suyu konusunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Şu anki durum geçen sene hariç önceki yıllara oranla aynı seviyede, normal seyrediyor" dedi.

'SU TASARRUFUNA İHTİYACIMIZ VAR'

Vatandaşlara da su kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Sağlık, "Kocaeli olarak su tasarrufuna ihtiyacımız var; çünkü su kaynaklarımız sınırlı. Kocaeli, yaklaşık 5 aydır doğru düzgün yağış almadı. Son yılların en sıcak aylarını yaşadık. İyi ki Sapanca hattını yapmışız yoksa Yuvacık Barajı'nda sıkıntılar yaşayabilirdik. Bütün tedbirleri alıyoruz ama asıl tedbiri vatandaşlarımız su tasarrufu konusunda almalı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sapanca Gölü Hava Durumu 3-sayfa Sapanca Kocaeli Güncel Çevre Yaşam

Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan hilelerin illere göre dağılımı

Hangi il/ilçede vatandaşa ne yedirdiler? İşte bakanlığın listesi

 İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı

Babası, sur canisini anlattı

 Fatih'te 2 kadını öldüren katilin çizdiği resimle ilgili kan donduran detay

İki genç kadını öldüren caninin çizdiği resimle ilgili kan donduran detay
Katilin annesi mahkeme salonunu bu sözlerle inletti: İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık

"İyi ki yapmışlar ellerine sağlık"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title