YUVACIK BARAJI DOLULUK SEVİYESİNE YAKLAŞTI, BARAJ KAPAKLARI AÇILDI

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı ve sene başında yaşanan su çekilmeleri nedeniyle bazı bölümlerde toprağın kuruduğu gözlenen Yuvacık Barajı tam doluluk seviyesine yaklaştı. İlerleyen günlerde beklenen yağışlarla beraber baraj kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda, içme suyu seviyesi, 2023 yılına girildiği dönemde yüzde 20 seviyelerinde ölçülüp, geçmiş yıllara göre, beklenen seviyenin altında kalmıştı. Bazı bölümlerinde su çekilmelerinin yaşandığı barajda toprağın kuruduğu ve çatladığı gözlemlenmişti. Son dönemlerdeki kar ve yağmurların ardından barajdaki su seviyesi yüzde 95'e ulaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesindeki verilere göre, bugün yapılan ölçümlerde, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 95 olarak ölçüldü. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda, 48 milyon 320 bin metreküp su bulunuyor. İlerleyen günlerde beklenen yağmur nedeniyle de barajın kapakları açılıp, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı. (DHA)