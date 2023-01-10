Yuva köyünde sudan zehirlenerek ölen kişinin kanında arsenik çıktı (2)

DOKTOR KUSURU YOK

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporuna göre Eyüp Ertem'in kanında arseniğin yanı sıra 'E-Coli' enfeksiyonuna da rastlandığı öğrenildi. Ertem'in halk arasında bilinen adıyla 'koli basili' enfeksiyonuna bağlı olarak hayatını kaybettiği ifade edildi. Ayrıca, Ertem'in ailesinin doktor kusuru bulunduğu yönündeki şikayetine dair de inceleme yapıldığının kaydedildiği otopsi raporunda 'tedavi esnasında yapılan işlemlerin tıp kurallarına uygun olduğu' vurgulanarak, ölüm olayının enfeksiyona bağlı 'Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS)' (böbrek rahatsızlığı) ve gelişen sebeplerden dolayı yaşandığı belirtildi.