Yutong, Orta Asya'ya 10.000'inci Otobüsünü İhraç Etti
Çinli otobüs üreticisi Yutong, Orta Asya pazarına ihraç edeceği 10.000'inci aracını Zhengzhou'daki montaj tesisinde üretim bandından indirdi ve bu alanda önemli bir başarıya imza attı.
ZHENGZHOU, 27 Haziran (Xinhua) -- Çinli otobüs üreticisi Yutong, Orta Asya pazarına ihraç edeceği 10.000'inci aracını perşembe günü Zhengzhou'daki yurtdışı montaj tesisinde üretim bandından indirdi
Yutong, halihazırda Orta Asya pazarına ihracat yapan Çin'in en büyük otobüs markası ve bölgedeki yeni enerjili otobüslerin önde gelen tedarikçisi konumunda bulunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel