Yutma güçlüğü çeken Akalazya hastaları endoskopik yöntemle tedavi ediliyor

Yutma güçlüğü çeken, katı gıda yemekte zorlanan Akalazya hastaları, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde endoskopik tedavi yöntemiyle sağlığına kavuşuyor.

Türkiye'nin farklı illerinden Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne gelen hastalar, Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu ve ekibince uygulanan Peroral Endoskopik Myotomi (POEM) ileri endoskopik tedavi yöntemiyle şifa bulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, AA muhabirine, yemek borusunun mide tarafındaki alt özofagus sfinkteri denilen kaslardan oluşmuş kapağın gevşemesi sonucu Akalazya hastalığının oluştuğunu anlattı.

Kapaktaki bozukluk nedeniyle katı ve sıvı besinlerin mideye kolayca geçişinin sağlanamadığını, bu nedenle hastaların yutma güçlüğü yaşadığını belirten Muhammedoğlu, hastalığın tedavisi için kullandıkları yöntemin çok az merkezde yapıldığını, bu nedenle Türkiye'nin farklı kentlerinden hastaların kendilerine geldiğini dile getirdi.

Türkiye'de sağlık hizmetlerinin çok ileri seviyede olduğunu vurgulayan Muhammedoğlu, şöyle konuştu:

"Akalazya nadir görülen bir hastalıktır. 100 binde bir ila yedi kişi arasında rastlanan bir hastalıktır. Tanısı da tedavisi de zordur. Balıkesir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, Kayseri'den, Konya'dan, Bursa'dan gelen hastalarımız var. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar medikal, balon dilatasyonu gibi yöntemler kullanılıyordu ancak günümüzde endoskopik tedavi tercih ediliyor. Herhangi bir kesi olmadan ağızdan endoskopla girerek yapılan bir yöntem. Bu işlemlerden sonra hastalar çok rahat yemek yiyebiliyor, çok rahat su içebiliyor."

Muhammedoğlu, ilerleyen süreçte hastane bünyesinde Akalazya Polikliniği oluşturmayı hedeflediklerini bunun da Türkiye'de bir ilk olacağını kaydetti.

Operasyon sonrası yiyip içmeye başladı

Balıkesir'den tedavi için Kahramanmaraş'a gelen Hasan Uysal, 2017'den bu yana Akalazya hastası olduğunu, çeşitli hastanelerde farklı tedavilerin uygulandığını ancak hastalığına çare bulamadığını anlattı.

Tedavi için arayıştayken Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu'na ulaştığını dile getiren Uysal, şöyle dedi:

"10 gün önce POEM operasyonu geçirdim. Allah'a şükür şu an sağlıklı, sıhhatliyim ve yiyip içiyorum. Bugün de nasipse taburcu oluyorum. Allah devletimizden ve doktorumdan razı olsun. 5 yıldan beri bu hastalığı çekiyorum. Yiyecekleri su ile içtim hep su ile yedim. Su olmadan hiçbir işlemim olmuyordu. Ayranı, yoğurdu bile su olmadan yiyip içemiyordum. En sonunda araştırmalarım neticesinde Bahtiyar doktorumu buldum. Yaptığı endoskopik cerrahi operasyonuyla yeniden hayata döndüm."

Hastalardan Yıldız Özgün de İstanbul'dan geldiğini ve daha önceden bir operasyon geçirdiğini ancak tam anlamıyla iyileşmediğini söyledi.

Araştırmaları sonucu Dr. Muhammedoğlu ile irtibata geçtiğini ve burada da bir operasyon geçirdiğini belirten Özgün, sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getirdi.