- Yutamayanın tüketemediği çorba: Arabaşı

Konya'da kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında olan arabaşı çorbasına rağbet arttı

KONYA - Konya'da kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan arabaşı çorbası, özel olarak hazırlanan hamuru ile yutularak tüketiliyor. Çorbayı yapan ustalar ise, bu çorbanın püf noktasının acı, limon ve arabaşı hamuru olduğunu söyledi.

Orta Anadolu'da ara aşı olarak bilinen lezzet, geçmişten günümüze tüketilmeye devam ediyor. Günümüzde arabaşı olarak bilinen çorba, en çok merak edilen yemekler arasında yer alıyor. Arabaşı çorbası, kavrulmuş un, acı biber, tavuk, kaz, hindi gibi hayvan etiyle pişiriliyor. Arabaşının hamuru ise un, su ve tuzla hazırlanıyor. Kaynayan suyun içine atılan un, karıştırılarak bulamaç kıvamına getiriliyor. Daha sonra bir tepsiye dökülen hamur soğutulmaya bırakılarak hazırlanıyor. Türk mutfağının saklı kalmış bu lezzetinin tüketimi ise diğer çorbalara göre, daha farklı. Sofraya gelen soğuk hamur, çorba ile beraber çiğnenmeden yutularak tüketiliyor.

"Arabaşı çorbasında mutlaka hamur olması gerekiyor"

Kış aylarında en çok tüketilen lezzetlerden birisinin arabaşı olduğunu anlatan 30 yıllık çorbacı Ramazan Bademci, "Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla arabaşı çorbasının sezonu açılmış oldu. Burada arabaşı yaparken kendi çorbalarımızın bize özgü olduğu gibi arabaşını da yapıyoruz. Arabaşı çorbası evlerde biraz daha farklı yapılıyor. Herkesin kendine özgü çorba yapış tarzı var. Bizim yaptığımız çorbalar biraz daha yoğun olup havaların soğumasıyla hamur ilavesi ile ikramlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Arabaşı çorbasında mutlaka hamur olması gerekiyor. Akşam yemeğinden sonra akşam saatlerinde kalabalık olarak gece hamurla birlikte tüketilen bir çorbadır. Burada yabancı müşterimiz geldiğinde tabii ilk hamuru görünce garipsiyor ama yedikten sonra beğeniyorlar. Hamur adına takılıp yemeyenler oluyor ama kaynatarak pişirdiğimiz için hamuru aslında pişmiş şekilde tüketiliyor. O sayede de tokluk hissi veriyor" dedi.

"Çorba ile hamurun tüketilmesi daha lezzetli bir hal alıyor"

Arabaşı çorbasının yanında tüketilen hamuru anlatan Ramazan Bademci, "Hamur derken sadece çiğ hamur olarak kalmıyor. İçerisinde un, su ve tuz bulunuyor. Bu ürünler karıştırıldıktan sonra 15 dakika kadar pişiyor. Pişmiş bir hal oluyor muhallebi gibi. Çorba ile hamurun tüketilmesi daha lezzetli bir hal alıyor. Arabaşı hamurunu kesinlikle çiğnemeyeceksiniz çorba ile beraber yuttuğunuz zaman direkt mideye gidecek. Büyüklerimizden gördüklerimiz arabaşını yedikten sonra karın üzerine yatınca ayak ve eller yerden kesilmesi gerekiyor. Eskiden avcılık yaygın olduğu için zaten biz de büyüklerimizin getirdiği o avlarla yapardık tabii onun lezzeti daha bir farklı olurdu. Ama şuanda günümüzde avlanma olmadığı için çoğunlukla tavuk ile yapılır oldu" ifadelerini kullandı.

"Arabaşının sıcak tüketilmesini öneriyoruz"

Çorbanın genellikle acı biber ile tüketildiğine dikkat çeken Bademci, "Arabaşı çorbası tüketilirken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, çorbanın acı olması. Bizim burada müşterilerimize özel hazırladığımız farklı bir acı biberimiz var. Acı biberle arabaşı biraz daha sertleştiriliyor. Çorbada acı ve mayhoş bir tat olması lazım. Bizim arabaşı lezzetimiz sabit olduğu için müşterilerimiz sadece limon ve acı ilavesi yaparlar. Arabaşı içen müşterilerimiz başka çorba içmez. Arabaşı çorbasının yapım aşamasında en çok dikkat edilmesi gereken unun ve salçanın kavrulması zaten ondan sonra da biraz tavuk suyu ile kendi damak lezzetlerine göre ayarlayabilirler. Arabaşının sıcak tüketilmesini öneriyoruz. Hamurunda da 5 bardağı su, 1 su bardağı da un gibi bir ölçü ile yapılabilir. Bunu tam ayarlayıp yaptıkları zaman pişirmelerini de tam yaptıkları zaman hiçbir sorun kalmaz" şeklinde konuştu.

Çorba içmeye gelen Mahmut Ürem, "Yıllardır tüketiyoruz, bağımlısı olduk çorbanın çok hoşuma gittiği için sürekli tercih ediyoruz" dedi. Sürekli çorba içmeye geldiğini belirten İncilay Ürem, "Arabaşı çorbasının tarihini bilmiyorum ama lezzeti çok hoşuma gittiği için tercih ediyorum. Özellikle hamuru varmış ama ben fazla tercih etmiyorum. İlk tattığımda çok hoşuma gittiği için gelip sürekli içiyorum" ifadelerini kullandı.

Olcay Erkeleş, "Arabaşı çorbasını çok seviyoruz. Kış aylarında Konya'da vazgeçilmez lezzet. Arabaşının özelliği ise hamur ile tüketilmesi. Burada hamuru da var. Biz de tüketiyoruz sürekli" şeklinde konuştu. Çorbayı bol acı ile tüketen Şerife Erkeleş, "Sakatat çorbaları tüketemiyorum. O yüzden arabaşı çorbasını çok seviyorum. Arabaşını sürekli tüketiyorum bol acılı kendime getiriyor beni" dedi. Çorbayı severek tükettiğini aktaran Ece Erkeleş ise "Arabaşı çorbasının tadı lezzeti çok farklı güzel. Yazın kışın ayrıt etmeden tüketiyorum. Oldukça lezzetli ekmeksiz olarak hamuru ile birlikte tüketiyoruz" diye konuştu.