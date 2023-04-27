YUSUFELİ'NİN YENİ YERLEŞİM YERİNDE KAMYONET BOŞ İŞ YERİNE DALDI

ARTVİN'de Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim alanında, sürücünün virajı alamadığı kamyonet, boş iş yerine daldı. Kazada yaralanan olmazken, iş yeri ve araçta hasar oluştu.

Kaza saat 10.30 sıralarında ilçenin yeni yerleşim yeri merkezinde meydana geldi. Fevzi Gedik idaresindeki 08 ABD 818 plakalı kamyonet, virajı alamayarak boş dükkana daldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, dükkanın duvar ve çerçevesi ile kamyonette oldu.