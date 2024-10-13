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Yusufeli'nde Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Yusufeli'nde Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Demirkent köyü Zemecor mezrası yolunda, Özkan Kasap'ın kullandığı 08 AAB 469 plakalı kamyonet, virajı alamayarak uçuruma devrildi.

İhbar üzere olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, Umut Yaşar Polat (40) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Kasap ile araçta bulunan Emrecan Keskin (18) ve Tamer Satır (54) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Tamer Satır, kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel

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