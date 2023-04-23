YUSUFELİ'NDE İNŞASI SÜREN VİYADÜK ÇEVRESİNDEKİ HEYELAN KAMERADA

ARTVİN'de Yusufeli Barajı'nın sularına gömülen eski yerleşim yerinde inşası devam eden viyadüğünün yanındaki yamaçta meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı suları altında kalamaya başlayan Yusufeli'nin eski yerleşim yeri Yansıtıcılar- Sakut mevkisinde yeni ilçeye ulaşımın sağlaması için inşa edilen viyadük ayaklarının yanındaki yamaçta akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; viyadüğün çevresindeki dik yamaçta heyelanla toprak ve kaya kütlerinin hızla baraj sularına kaydığı, çevreyi de toz bulutu kapladığı yer aldı.

Öte yandan Yusufeli Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise viyadük ayaklarında gerekli tedbirlerin alındığı ve viyadük çalışmalarının planlanan şekilde devam edeceği bilgisi paylaşıldı. (DHA)