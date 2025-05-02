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Yusufeli'nde Heyelan Anı İş Makinesi Operatörü Tarafından Görüntülendi

Yusufeli'nde Heyelan Anı İş Makinesi Operatörü Tarafından Görüntülendi
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol açma çalışmalarına katılan bir iş makinesi operatörü, meydana gelen heyelanı cep telefonuyla kaydetti. Yüncüler köyünde kapanan yolların ulaşıma açılması için sürdürülen çalışmalarda, heyelan anında toprak ve ağaçların yola sürüklendiği görüldü.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol açma çalışmalarına katılan iş makinesi operatörü, heyelan anını kayıt altına aldı.

İlçeye bağlı Yüncüler köyünde bir süre önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan mahalle yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sırasında toprak kütleleri ile yamaçtan kopan ağaçlar yola sürüklendi.

Topraktaki hareketliliği fark eden iş makinesi operatörü, heyelan anını cep telefonuyla görüntüledi.

Heyelanın ardından güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede yol açma çalışmaları kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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