Yusufeli'nde Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

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ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına ve sağanak yağış, evlerin çatılarını uçururken, esnaf ve vatandaşlar korunmak için kapalı alanlara sığındı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı bazı evlerin çatıları uçarken, iş yerlerinin masaları etrafa savruldu.

Yusufeli ilçesinde aniden bastıran sağanak ve beraberinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, iş yerlerine ait masa ve sandalyeler etrafa savruldu. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan esnaf ve vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Esnaf, devrilme riski bulunan eşyaları güvenli alanlara taşımaya çalışırken, kimi vatandaşlar da koşarak sığınacak yer aradı.

HABER-KAMERA: Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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