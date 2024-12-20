Yusufeli Kara Yolunda Heyelan: Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Yusufeli kara yolunun 8. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Jandarma ve Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi, yol tek şeritten kontrollü bir şekilde açıldı.
Yusufeli kara yolunda heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yolunun 8. kilometresindeki Deriner 3 tüneli mevkisinde yağışın ardından yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kara yolları ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışmanın ardından yol tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel