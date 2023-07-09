Yusufeli ilçe merkezinin sular altında kalması videoyla paylaşıldı

Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kaldı. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan video, eski ilçe merkezinin sular altında kalmasını anbean kayıt altına aldı.

Yusufeli yeni ilçe merkezinin inşası ve eski ilçe merkezinin sulara gömülmesine ilişkin hazırlanan video, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kaldı.

Yusufeli yeni ilçe merkezinin inşası ve eski ilçe merkezinin sular altında kalması, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından anbean kayıt altına alındı.

Eski ilçe merkezinin üst kotlarında bulunan Sakut ve Yansıtıcılar bölgesinde 2013 yılında inşasına başlanarak yaklaşık 9 yıl devam eden Yusufeli yeni ilçe merkezinin inşa süresi ile barajın su tutması sonrası eski ilçe merkezinin sular altında kalmasına ilişkin video hazırlandı.

Söz konusu video, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.