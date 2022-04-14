Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı

YUSUFELİ, ARTVİN (DHA) - ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak mevcut kara yolu yerine bölgede kara yolu ulaşımını sağlayacak 3 kesimden oluşan toplam 69 kilometre uzunluğundaki yolların yapımı tamamlandı. Yusufeli Barajı relokasyon yollarının 56,7 kilometrelik kesimi 39 tünel ile geçilerek, doğal güzellik korunmuş oldu.

Artvin'in 70 kilometre güneybatısında Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı su tutmaya başladı. Bölgede baraj suları altında kalacak mevcut kara yolu yerine ulaşımı sağlayacak Yusufeli Barajı relokasyon yolları projelendirildi. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki relokasyon yollarının 56,7 kilometrelik kesimi 39 tünel ile geçilerek, Artvin'in eşsiz doğasının korunması sağlandı. Tünel kazı destekleme çalışmalarının tamamı bitirilirken, beton kaplamasında yüzde 100'lük ilerleme sağlandı. 17 köprü, 9 köprülü kavşak da yer alan proje bir viyadükte devam eden çalışma dışında tamamen bitirildi.

12 Ekim 2021'de ulaşıma açılan 345 metre uzunluğundaki Yusufeli Baraj Viyadüğü'nün 3 açıklığa sahip en yüksek ayağı 72 metreye ulaştı. 4 Eylül 2021'de hizmete giren 530 metre uzunluğundaki Şilenkar Viyadüğü'nde ise orta ayakların yükseklikleri 97 metre, 135 metre ve 84 metre olarak gerçekleşti. 9 açıklığa sahip ve en yüksek ayağı 147 metreye ulaşan 685 metre uzunluğundaki Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün köprü üst yapı genişliği 16,5 metre. Viyadüğün diğer orta ayaklarının yükseklikleri ise 21,14 metre, 89,79 metre, 136,96 metre, 147,13 metre, 142,05 metre, 133,47 metre, 100,63 metre ve 45,80 metre oldu. A1 ve P1 ayakları dışındaki tüm ayakların imalatları tabliye seviyesinde tamamlanırken, çalışmaların Yusufeli Barajı'nın su tutma programından bağımsız hale getirildiği ve tabliye çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Öte yandan tamamlanan yollar, tüneller ve viyadükler dron ile havadan görüntülendi.