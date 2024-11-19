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Yusuf Dikeç, Gümüş Madalya Sonrası Başhekimi Ziyaret Etti

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik'i ziyaret etti. Dikeç, sporun tanıtımına yönelik olumlu gelişmeleri paylaştı ve atış tekniği hakkında bilgi verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik'i ziyaret etti.

Dikeç, ziyarette yaptığı konuşmada, Olimpiyat Oyunları'nda yardımcı ekipman kullanmadan yaptığı atış tarzına yönelik övgü aldığını belirtti.

Olimpiyatların ardından birçok ailenin çocuklarını atıcılığa başlatmak istediğini çevresindekilerden öğrendiğini anlatan Dikeç, "Bunları duyunca, bu sporun tanıtımı açısından biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Kendisine atış tarzı sorulan Dikeç, "25 yıldır bu sporu yapıyorum. İlk başladığımdan itibaren hep aynı pozisyonu, aynı tekniği uyguluyorum. Değişen hiçbir şey yok." yanıtını verdi.

Özatik de Dikeç'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Görüşmenin sonunda heyet, Dikeç ile Olimpiyat Oyunları'nda yardımcı ekipman kullanmadan yaptığı atış tarzıyla poz verdi.

Ziyarete, Prof. Dr. Adnan Burak Akçay, Prof. Dr. Yücel Balbay, idareciler ve doktorlar yer aldı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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