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Yusuf Dikeç'e Gümüş Madalya Teşekkürü ve Toplumsal Katkı Payesi

Yusuf Dikeç'e Gümüş Madalya Teşekkürü ve Toplumsal Katkı Payesi
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından toplumsal katkı payesi verildi. Dikeç, sporun hayatındaki önemine ve sağlıklı yaşam felsefesine vurgu yaptı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç'e, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından toplumsal katkı payesi verildi.

Dikeç, kentteki bir alışveriş merkezindeki Gül Salon'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, zamanın çok önemli olduğunu ve öğrenmenin yaşının olmadığını söyledi.

2028'e kadar çok çalışacağını belirten Dikeç, "Duruşum ikonik ve dünyada tanınır oldu. Olimpiyat ruhu denince dopingin olmadığı, centilmenliğin önde olduğu, en doğal, en saf ve en duru insan yeteneği akla geliyor. Benim duruşumun dünyada kabul görmesinin en büyük sebebi en saf, en duru ve en doğal bir sporcu olmamdan dolayıdır." diye konuştu.

Hayatın bir mücadele olduğunu dile getiren Dikeç, şunları kaydetti:

"Mücadeleyi bırakmıyoruz. Kendinize yaşam felsefesi oluşturup çizginizi doğru çizin. İnşallah Isparta'ya da 10 metre havalı tabanca poligonu kurulur, sizlerin de bu spor dalına ilgisi artar. Gümüşün altından daha değerli olduğunu bu yarışta anladık. Sporun herhangi bir dalıyla mutlaka ilgilenin. Popülerlikten çok insanların gönlünü kazanabilmek daha güzel. Bazılarını para, bazılarını ev, bazılarını ise araba mutlu eder. Ama dünyanın en zengin adamı benim. Sağlığım yerinde, 9 yaşında çocuğum var ve ben ona öyle bir miras bırakıyorum ki 'benim babam dünya şampiyonu oldu' diyecek. İnsanların gönlünü kazanmak, ülkemize ve ailemize güzel bir miras bırakmak benim en büyük zenginliğim."

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal ise Dikeç'in Türkiye'yi sadece ulusal değil uluslararası alanda da başarıyla temsil ettiğini ifade etti.

Dikeç'in azmi ve disipliniyle spor dünyasında sağlam bir yer edindiğini vurgulayan Çatal, şöyle konuştu:

"Başarılarının ardındaki hikaye, gençlerimize sporun sadece bir rekabet değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu göstermektedir. Bugün burada onunla, sporun ruhu, kazanmanın ve kaybetmenin anlamı üzerine sohbet edeceğiz. Dikeç'in deneyimlerinden alacağımız dersler, sadece sporcularımız için değil, her birimizin hayatına dokunacak, hedeflerimize ulaşma yolunda bize cesaret verecektir. Onun sporculuk kariyeri, zorlukların üstesinden gelmenin, disiplinli çalışmanın ve asla pes etmemenin ne denli önemli olduğunu bizlere hatırlatıyor."

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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