Yürüyüşte Uçurumdan Düşen Kadın Yaralandı

Yürüyüşte Uçurumdan Düşen Kadın Yaralandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yürüyüşe çıkan Duygu S., dengesini kaybederek yaklaşık 50 metrelik bir uçurumdan düştü. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastanede tedavi altına alındı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde çıktığı yürüyüşte dengesini kaybederek, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düşen Duygu S., yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Ölüce köyü mevkisinde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan Duygu S., dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikteki uçurumdan düştü. Olayın ardından ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Deniz kenarındaki kayalıkların bulunduğu alana düşen kadın, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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