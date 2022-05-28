YÜRÜYÜŞTE KAYBOLAN İKİ GENÇ, SAATLER SONRA BULUNDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YÜRÜYÜŞTE KAYBOLAN İKİ GENÇ, SAATLER SONRA BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ANTALYA'da yürüyüşe çıktıkları dağlık alanda mahsur kalan Burhan Çavuş (23) ve Ferat Aktaş (21), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri tarafından saatler sonra kurtarıldı.

ANTALYA'da yürüyüşe çıktıkları dağlık alanda mahsur kalan Burhan Çavuş (23) ve Ferat Aktaş (21), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri tarafından saatler sonra kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi Güllük Dağı Gürkavak mevkisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde ormanlık alan içerisinde yürüyüşe çıkan Burhan Çavuş ve Ferat Aktaş, yollarını kaybetti. Bir süre yolu bulmak için çaba sarfeden iki genç, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun yürüyüşün ardından Çavuş ve Aktaş'a akşam saatlerinde ulaştı. Sağlık kontrolünden geçirilen iki gencin durumunun iyi olduğu belirlendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title