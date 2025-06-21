Yürüyüşte Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yürüyüş yapan Duygu S., dengesini kaybederek yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düştü. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde çıktığı yürüyüşte dengesini kaybederek, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düşen Duygu S., yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Ölüce köyü mevkisinde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan Duygu S., dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikteki uçurumdan düştü. Olayın ardından ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Deniz kenarındaki kayalıkların bulunduğu alana düşen kadın, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
HABER: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel