Yürüyüş yaparken sürü halinde dağ keçilerine denk geldi - Haberler

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Yürüyüş yaparken sürü halinde dağ keçilerine denk geldi

İhlas Haber Ajansı - İsmail Yoleri - Güncel
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Yürüyüş yaparken sürü halinde dağ keçilerine denk geldi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir vatandaş, yürüyüş yaptığı sırada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçilerini sürü halinde görüntüledi.

Yürüyüş yaparken sürü halinde dağ keçilerine denk geldi

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir vatandaş, yürüyüş yaptığı sırada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçilerini sürü halinde görüntüledi.

Ovacık ilçesi Munzur Dağlarında doğa yürüyüşü yapan Onur Balk isimli vatandaş, sürü halinde bir araya gelen dağ keçileri arazide otlarken görüntüledi. Hemen cep telefonuna sarıların Balk, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçilerini görüntüledi. Balk, ilk defa bu kadar büyük bir sürü ile karşılaştığını belirterek dağ keçilerinin yöre insanı için kutsal kabul edildiğinden popülasyonlarının arttığını söyledi.

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yoleri - Güncel

Tunceli Ovacık Güncel Haberler

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